Droni e chiavette usb infette, le minacce cyber per il 2023

(ANSA) – MILANO, 14 NOV – Attacchi a tecnologie satellitari e

server di posta elettronica così come l’hacking dei droni e la

prossima grande epidemia informatica, simile a quella di

WannaCry che nel 2017 ha colpito e bloccato i sistemi di

ospedali e aziende in tutto il mondo, sono alcune delle nuove

frontiere degli attacchi ‘cyber’ per il prossimo anno. I

ricercatori dell’agenzia di sicurezza informatica Kaspersky

hanno presentato le loro previsioni sul futuro della

cybersecurity, con uno sguardo alle minacce Apt, ovvero quelle

lanciate da hacker e criminali esperti. Stando agli analisti,

l’instabilità dovuta al conflitto in Ucraina ha influenzato in

maniera concreta le attività dei gruppi di cybercrime a livello

globale, che hanno imparato a organizzarsi per realizzare

attacchi che uniscono fisico e digitale.

Kaspersky ritiene infatti che nel 2023 potranno aumentare le

intrusioni di prossimità, che utilizzano dispositivi come droni

e chiavette usb infette per cercare di ingannare le vittime e

ottenere dati al pari delle le violazioni condotte

esclusivamente da remoto. “Le tensioni politiche del 2022 hanno

determinato un cambiamento che si rifletterà sulla cybersecurity

e avrà un effetto diretto sullo sviluppo di futuri attacchi

sofisticati” spiegano da Kaspersky. Le previsioni per il 2023 si

basano sulle esperienze e sulle ricerche del Kaspersky Global

Research and Analysis Team (GReAT), che quest’anno ha monitorato

oltre 900 gruppi e campagne di Apt.

Tra le varie minacce previste, la società si aspetta anche

un alto numero di attacchi diretti alle pubbliche

amministrazioni e ai principali settori di mercato. Per gli

esperti: “È probabile che una parte non sia facilmente

riconducibile a incidenti informatici ma appaia come un

incidente casuale. Altri attacchi assumeranno la forma di

pseudo-ransomware o di operazioni di hacktivist per fornire una

copertura plausibile ai veri autori. Anche gli attacchi

informatici di alto profilo contro le infrastrutture ad uso

civile, come le reti energetiche o la radiodiffusione pubblica,

potrebbero diventare obiettivi, così come i collegamenti

sottomarini e i nodi di distribuzione della fibra, difficili da

difendere”. (ANSA).



