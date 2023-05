Due cadaveri trovati a Milano, è omicidio-suicidio

Condividi l'articolo

(ANSA) – MILANO, 22 MAG – Ha ucciso un uomo al culmine di una

lite in un appartamento alla periferia di Milano e poi si è

ammazzato buttandosi dal settimo piano dello stesso edificio. E’

questa la ricostruzione dei carabinieri dopo il ritrovamento di

due cadaveri rispettivamente in un’abitazione e in strada in via

Cogne.

Il primo corpo è stato rinvenuto in strada. La vittima, di

nazionalità italiana, aveva 51 anni e nell’appartamento dove

viveva i carabinieri, entrati dopo l’intervento dei vigili del

fuoco, hanno scoperto il secondo cadavere di un uomo, senza

documenti, colpito, secondo i primi accertamenti medico-legali,

con un’arma da taglio. (ANSA).



