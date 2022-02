Due dodicenni minacciati con coltello e rapinati a Bologna

Condividi l'articolo

(ANSA) – BOLOGNA, 23 FEB – Due dodicenni sono stati

minacciati con un coltello e rapinati degli smartphone da due

ragazzi poco più grandi ieri pomeriggio a Borgo Panigale, in

periferia a Bologna. Sul caso stanno indagando polizia e

carabinieri, che stanno organizzando servizi specifici in quella

zona per evitare ulteriori episodi. A raccontare l’accaduto, ai

microfoni dell’emittente E’Tv, sono le madri delle due giovani

vittime, sorpresi alle spalle mentre stavano raggiungendo la

piscina di un centro sportivo percorrendo uno stradello pedonale

nel parco tra le vie Biancolelli e Martin Luther King.

In base a quanto riferito dalle mamme dei due dodicenni,

anche gli aggressori erano probabilmente minori, poco più grandi

dei loro figli. Uno dei due ha puntato un coltello al collo di

uno dei ragazzini per farsi consegnare i cellulari,

costringendoli a indicare anche i codici di sblocco. Spaventati,

i due hanno poi raggiunto la piscina per chiedere aiuto e,

facendosi prestare i telefoni, hanno avvertito le famiglie.

“Abbiamo deciso di raccontare l’episodio perché non possono

succedere cose del genere alle 5 di pomeriggio -ha detto a E’tv

una delle mamme- non devono accadere a mio figlio né a nessun

altro ragazzo, a donne o a anziani”. Nelle scorse settimane, in

altre zone della periferia di Bologna si erano verificate

aggressioni a minori e ad anziani da parte di gruppi descritti

come baby gang. (ANSA).



