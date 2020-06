Due feriti sulla A14 nello scontro tra un Tir e un furgone

(ANSA) – BOLOGNA, 01 GIU – Gran parte del carico di un autoarticolato che trasportava mattoni si è riversato sulla carreggiata Sud della A14, fra Castel San Pietro e Imola, nel Bolognese, in seguito a un incidente avvenuto nel primo pomeriggio e che ha provocato due feriti. Si è trattato di un tamponamento, tra il tir e un furgone che dopo l’urto è finito fuori strada. A restare feriti sono stati gli occupanti del furgone, portati in ospedale con due elicotteri del 118. Per soccorrerli è stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco, che hanno anche messo in sicurezza lo scenario dopo l’incidente. Sul posto anche la Polizia Stradale. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte