Due morti in naufragio al largo di Lampedusa, anche un neonato

(ANSA) – LAMPEDUSA, 06 GEN – Un adulto e un neonato di circa

un anno sono stati recuperati, dopo un naufragio registratosi a

38 miglia dalla costa di Lampedusa, dalle motovedette della

Guardia costiera. Rianimato un altro neonato che è stato salvato

appena in tempo. Sono 30 i migranti salvati dai militari della

Guardia costiera che stanno per arrivare al molo Favarolo dove

la macchina dei soccorsi è già schierata.

Intanto, il sindaco di Lampedusa, Filippo Mannino, chiede “una legge speciale per l’isola che aiuti concretamente a

gestire questo fenomeno che ha inevitabili ricadute sulla

gestione del territorio. Spero che il Governo Meloni si ravveda

e nel 1000 proroghe conceda al nostro Comune gli aiuti

promessi”, e invita il ministro dell’Interno a “constatare, con

i propri occhi, quanto succede sull’isola. Venga di persona,

venga a vedere”. (ANSA).



