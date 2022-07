Dybala ha firmato “un privilegio lavorare con Mourinho”

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 20 LUG – Ora è ufficiale: Paulo Dybala ha

firmato il contratto che lo lega alla Roma fino al 2025, con

opzione per un quarto anno. Lo ha annunciato il club

giallorosso, che sui social aveva postato la foto dell’argentino

con la nuova maglia, numero 21, mentre fa il gesto della Dybala

mask. L’ex Juventus percepirà 6 milioni netti a stagione, di cui

4,5 di parte fissa e 1,5 legati a bonus. “Arrivo in una squadra

in crescita, con una società che continua a mettere basi sempre

più solide per il futuro e un allenatore, José Mourinho, con il

quale è un privilegio poter lavorare” le parole da neo

giallorosso. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte