Dzeko: “Mio addio alla Roma? Ogni anno se ne parla”

(ANSA) – ROMA, 03 SET – “Ogni anno si parla di un mio addio

alla Roma. Non è questo il momento per parlare di mercato, mi

concentro sulla Nazionale e poi si vedrà”. Così Edin Dzeko,

centravanti della Bosnia e della Roma, parlando ai microfoni di

Raisport, alla vigilia del match di Firenze contro l’Italia.

“La possibilità di giocare con Cristiano Ronaldo? Posso dire

che ho 34 anni – spiega il giocatore accostato in questi giorni

alla Juve – che mi sento bene e sono orgoglioso di questo”.

(ANSA).



