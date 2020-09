E’ fatta per Godin al Cagliari,nel pomeriggio in città

(ANSA) – CAGLIARI, 24 SET – Ora è proprio fatta. Il difensore

della nazionale uruguaiana Diego Godin arriverà all’aeroporto di

Cagliari questo pomeriggio alle 16. Il giocatore ha già

effettuato le visite mediche lunedì scorso. La trattativa con

l’Inter è stata lunga e complessa ma adesso è ufficiale.

L’invito ai tifosi della società rossoblù è quello di non

invadere lo scalo di Elmas per evitare assembramenti. Per i

supporter ci sarà un evento dedicato a loro la prossima

settimana allo stadio. (ANSA).



