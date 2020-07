È giallo sul numero dei migranti contagiati. “Il Viminale dica la verità”

Con l’estate torna a ingrossarsi il flusso di migranti in arrivo in Italia. Nonostante le misure di sicurezza e la necessità di dover tenere alta la guardia per difendersi dal nemico invisibile rappresentato dal Covid-19, sulle coste italiane continuano ad arrivare imbarcazioni di migranti. E con loro anche il coronavirus, visto che sono sbarcati in Sicilia otto immigrati positivi al virus.

Nelle ultime ore, infatti, a Lampedusa sono arrivate – partite dalla Tunisia – otto imbarcazioni, per un totale di oltre cento persone: 114 per l’esattezza. A questo numero bisogna sommare i 43 immigrati a bordo della Mare Jonio, la nave della ong Mediterranea Saving Humans. Già, perché il ministero dell’Intero ha assegnato all’organizzazione non governativa il porto di sbarco di Augusta, tra Siracusa e Catania.

Nel mentre la ong ha soccorso altre 47 persone alla deriva da giorni a sud di Lampedusa, in acque maltesi. E in arrivo, attualmente in mare aperto, ci sono altre imbarcazioni.

Dicevamo dell’attracco accordato dal Viminale di Luciana Lamorgese: ecco, attorno alle otto di questa mattina la Mare Jonio è arrivata nel proto di Augusta. L’ong italiana è andata in soccorso di questi 43 migranti all’alba del 29 giugno: “Erano a bordo di un’imbarcazione piena d’acqua e sovraccarica, a rischio di affondare. Adesso sono sani e salvi sulla nostra nave. Benvenuti!” , scrive l’Ong sui propri profili social.

Questa mattina alle 6:20 la #MareJonio ha soccorso 43 persone, tra cui donne e minori, a circa 40 miglia a Nord di Zuara. Erano a bordo di un’imbarcazione piena d’acqua e sovraccarica, a rischio di affondare. Adesso sono sani e salvi sulla nostra nave. Benvenuti! pic.twitter.com/QzXHMasDjG — Mediterranea Saving Humans (@RescueMed) June 29, 2020





Sullo sbarco c’è un giallo, sollevato dal segretario della Lega Matteo Salvini, secondo il quale tra i 43 migranti – tra i quali 17 minorenni non accompagnati – ci potrebbero essere persone positive al coronavirus: non una, ma forse addirittura otto. Per questa ragione il capo politico del Carroccio ha chiesto lumi al titolare del Viminale: “Chiediamo al ministro dell’Interno conferma della notizia secondo la quale tra i 43 fatti sbarcare ieri ad Augusta, in Sicilia, dalla nave Ong Mare Jonio (la nave dei centri sociali) vi siano non uno ma ben 8 casi di positivi Covid-19” .

—

Fonte originale: Leggi ora la fonte