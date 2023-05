E’ gravissimo un uomo caduto da un terrazzino d’albergo

Condividi l'articolo

(ANSA) – TRIESTE, 21 MAG – Un uomo, di 40 anni, è ricoverato

in gravissime condizioni in seguito alle ferite riportate dopo

una caduta da una altezza di sei metri circa da un terrazzino di

un albergo di Lignano Sabbiadoro. Il fatto è accaduto alle prime

ore di oggi e la dinamica non è ancora chiara. I carabinieri di

Latisana intervenuti sul posto stanno tentando di ricostruire la

vicenda.

L’uomo è stato soccorso dal personale di un’automedica, poi

in elicottero è stato portato all’ospedale Santa Maria della

Misericordia di Udine.

Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte