“È il mio mito”, “Ti sbagli”. Botta e risposta tra Letta e Meloni

Nuovo duello dialettico tra Enrico Letta e Giorgia Meloni, che da tempo animano il dibattito politico in vista delle elezioni che si terranno nel 2023. Le motivazioni di un astio del genere sono da ricondurre al fatto che rappresentano i leader dei due principali partiti del nostro Paese, che si batteranno per ottenere il maggior numero di preferenze da parte degli elettori italiani. Questa volta nel botta e risposta irrompe Dylan Dog, chiamato in causa direttamente dall’ex presidente del Consiglio.

L’attacco di Letta

A provocare la dura reazione di Letta è stato l’intervento della Meloni per Vox, un’occasione che ha creato forti polemiche e divisioni. “ Penserò a costruire una proposta di futuro che è l’opposto dei sì e dei no detti da Giorgia Meloni in Andalusia “, ha dichiarato il segretario del Partito democratico in riferimento ai punti programmatici dei conservatori europei. A quel punto la Meloni lo ha accusato di essere a favore dell’abisso della morte.

È vero, è il mio mito. Lo confesso. Tutto torna. #AbissoDellaMorte. pic.twitter.com/ERlbYvQDKo — Enrico Letta (@EnricoLetta) June 17, 2022

Un’uscita che innescato la risposta di Letta tra ironia e reminiscenze fumettistiche: “ Ne ho viste tante ma immaginare di dover affrontare un dibattito serio su piani per il futuro della Nazione con un sì o no all’abisso della morte è superiore alle mie capacità “. Il tutto accompagnato da #MiArrendoSubito e seguito da un altro tweet con un’immagine di Dylan Dog con vampiri e lupi mannari al seguito: “ È vero, è il mio mito. Lo confesso. Tutto torna “.

La replica della Meloni

La sua replica ha trovato quella di Giorgia Meloni, che ha definito questo dibattito “ surreale ” puntando il dito contro gli avversari politici: “ Solo che lo avete scatenato voi “. La presidente di Fratelli d’Italia ha ricordato che “abisso della morte” era il passaggio di un discorso di Papa Francesco. E ha rinfacciato a Letta un errore: “ Comunque il fumetto di Dylan Dog si chiama ‘Abisso del Male’. Per fortuna che era il tuo mito… “.

“Abisso della morte” lo troverai nelle parole di Papa Francesco.

E comunque il fumetto di Dylan Dog si chiama “Abisso del Male”. Per fortuna che era il tuo mito…

Detto questo, una cosa è certa: è un dibattito surreale. Solo che lo avete scatenato voi. https://t.co/mPmEJw62yt pic.twitter.com/qEI5lM2C9l — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) June 17, 2022

Non solo lo scontro a distanza. Infatti la Meloni si è detta disposta a un confronto su quanto dichiarato da lei e ciò che invece prevede il programma del Partito democratico. “ Siete voi che avete scatenato l’inferno sulle mie parole “, ha però voluto sottolineare la leader di FdI. I dissidi tra la Meloni e Letta sono destinati a diventare sempre più infuocati con l’avvicinarsi del ritorno alle urne.

