E’ italiano il nuovo film animato Pixar, Luca regia Casarosa

La Pixar annuncia i dettagli sul suo nuovo film originale in preparazione, intitolato, ‘Luca’, ambientato in Italia e diretto da un regista italiano, qui al suo esordio nel lungometraggio, il genovese Enrico Casarosa, che lavora in Usa da anni. Il cineasta ha già all’attivo una nomination all’Oscar nel 2012 per il suo corto animato La Luna, realizzato per la casa d’animazione creata da John Lasseter, dove ha lavorato anche su film come Ratatouille, Up e Coco .

‘Luca’ dovrebbe debuttare sugli schermi Usa all’inizio della prossima estate, il 18 giugno 2021 con Disney. “E’ una storia profondamente personale per me non solo perché è ambientata sulla Riviera Italiana dove sono cresciuto, ma perché il nucleo del film è una storia d’amicizia” spiega in una nota Casarosa, classe 1970, che dopo gli studi alla School of Visual Arts and Illustration del Fashion Institute of Technology di New York, ha lavorato principalmente come storyboard artist e background artist, fra gli altri per Disney Channel e Blue Sky Studios (L’era glaciale, Robots) prima di approdare alla Pixar. “Le amicizie infantili spesso tracciano il corso di ciò che vogliamo diventare ed è in quei legami il cuore della storia di ‘Luca”. Così insieme alla bellezza e al fascino del mare italiano il nostro film proporrà un’indimenticabile estate che cambierà in modo fondamentale Luca”. Il film è un racconto di formazione su un bambino italiano che condivide le sue avventure in Riviera con un nuovo migliore amico, che nasconde un segreto: è in realtà un mostro marino che appartiene a un altro mondo, esistente appena sotto la superficie dell’acqua. Nella prima immagine del film diffusa online traspare l’omaggio del regista a uno dei suoi modelli, Hayao Miyazaki Prima di ‘Luca, la Pixar/Disney ha in uscita negli Usa il 20 novembre, Soul, il cui debutto previsto in estate è stato rimandato per il coronavirus. Protagonista della storia, un insegnante di musica (doppiato in originale da Jamie Foxx) che sogna diventare un solista jazz, la cui vita viene ‘sconvolta’ quando per un incidente la sua anima lascia il corpo. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte