E’ la Giornata mondiale del volontariato. Conte: ‘Impegno per il Terzo settore’

E’ la Giornata internazionale del volontariato. “I volontari, al mondo dell’associazionismo e a tutti gli operatori del Terzo Settore i quali, ancora di più di fronte alle difficoltà di questi mesi, si sono rivelati il ‘cuore pulsante’ del nostro vivere sociale”, ha dichiatrato il premier Giuseppe Conte. “L’ impegno del Governo è e sarà quello di continuare a condividere tutti gli aspetti dell’attuazione del Codice. In particolare con la costituzione di un Tavolo di lavoro per quanto attiene agli aspetti fiscali della Riforma che vedrà Ministero del Lavoro, dell’Economia e Forum Terzo Settore lavorare insieme”, aggiunge.

“In questa giornata desidero esprimere sincera gratitudine al mondo del volontariato e a quello del Terzo Settore, per il sostegno che sta assicurando alla comunità particolarmente colpita dalla pandemia”, così in una nota il Capo dello Stato Sergio Mattarella. In questi mesi, i volontari hanno svolto con dedizione e altruismo un ruolo fondamentale, dedicando spontaneamente il loro tempo alle persone in difficoltà. Nel rimanere vicino a chi soffre, ai più deboli, a chi ha bisogno di aiuto, i volontari hanno spesso sacrificato la propria salute, perdendo in alcuni casi anche la vita pur di donare aiuto. La pandemia ha evidenziato fragilità sociali ed economiche. Le misure per cercare di rallentare la diffusione della pandemia hanno cambiato il modo in cui viviamo, ma le attività dei volontari e delle volontarie non si sono fermate portando, con coraggio e abnegazione, conforto fattivo alle categorie più vulnerabili. Il volontariato nel nostro Paese ha radici lontane, è un importante volano di solidarietà ed è stato artefice, lavorando in sinergia con i territori, di un profondo cambiamento sociale che ha migliorato la qualità della vita della collettività. Sostenere il volontariato e facilitare la partecipazione dei nostri giovani in questo settore concorre alla formazione di cittadini responsabili in grado di affrontare sfide locali e globali, contribuendo attraverso l’inclusione alla creazione di una società sempre più equa e priva di pregiudizi, in cui si rafforzano i valori di generosità e di altruismo”, conclude Mattarella.

Grazie del ministro della Salute, Roberto Speranza, ai volontari che durante l’emergenza stanno dando il loro supporto alla sanità pubblica. Nella Giornata Mondiale del Volontariato il ministro scrive in un tweet: “sono decine di migliaia i volontari che in questi mesi difficili hanno dimostrato la forza e la solidarietà del nostro Paese. Grazie per l’incessante supporto al Servizio Sanitario Nazionale e per l’aiuto a chi è in condizioni di difficoltà”.

“Il volontariato è l’espressione dell’Italia migliore. Un mondo fatto di associazioni e di persone che ogni giorno si dedicano agli altri con generosità e senza chiedere nulla in cambio. L’impegno dei volontari nell’assistenza ai poveri, ai malati, ai disabili, nei soccorsi e ovunque ci sia bisogno, è un contributo irrinunciabile per il nostro Paese. Senza di loro anche le conseguenze della pandemia sarebbero state ancora più dolorose”: è il messaggio del presidente del Senato Elisabetta Casellati in occasione della Giornata Mondiale del Volontariato. “Sono e sarò sempre una sostenitrice del volontariato e di quell’Italia dell’altruismo che contribuisce al progresso della collettività e ci aiuta a costruire la speranza nel futuro”, ha aggiunto.

“Oggi si celebra la giornata mondiale del volontariato. In Italia sono oltre 5 milioni le donne e gli uomini che, con dedizione e passione, si occupano degli altri guidati dai valori del dono gratuito, della solidarietà e dell’umanità. Grazie a loro perché non mollano, anche in questo momento difficilissimo per tutti”. Lo scrive su Facebook il segretario del Pd, Nicola Zingaretti. “Le organizzazioni di volontariato hanno dovuto subire gli effetti della pandemia. E anche per questo il Parlamento è intervenuto, incrementando quest’anno il fondo nazionale loro destinato, mentre il Governo è al lavoro per completare la riforma del terzo settore, ad esempio con la costituzione del registro unico nazionale. Perché vogliamo valorizzare il prezioso impegno dei volontari, per rendere la nostra società più giusta e inclusiva”.

