E.League: Conte, bravi ma potevamo chiuderla più tranquilli

(ANSA) – ROMA, 10 AGO – “C’è grande soddisfazione, abbiamo

fatto una buonissima partita, non abbiamo mai fatto giocate

tranquillo il Leverkusen grazie ad un grande pressing, ma i

ragazzi sono stati bravi anche nella fase di possesso”. Antonio

Conte può gioire, ai microfoni di Sky Sport, per il successo per

2-1 sul Bayer che ha portato l’Inter in semifinale di Europa

League. “Potevamo stare più tranquilli perché abbiamo avuto

tante occasioni del 3-1 e saremmo stati più sereni nel finale”

il suo unico rammarico.

“I giocatori hanno proprio dimostrato la voglia di far vedere

che quello che hanno fatto in campionato è qualcosa di

importante che può avere una prosecuzione in Europa – ha

aggiunto Conte – Ora bisogna pensare al prossimo avversario

perché vogliamo provare a fare il massimo, dobbiamo arrivare al

massimo senza rimpianti”.

Lukaku, autore del 2-0, è stato uno dei pilastri del

successo: “E’ difficile parlare dei singoli dopo una prestazione

di squadra come questa – ha commentato Conte – Romelu sta

facendo una stagione importante, supportato dalla squadra che lo

mette nelle condizioni di esprimersi al massimo, come forse mai

gli è riuscito prima”. (ANSA).



