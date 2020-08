E.League: Conte, contro Leverkusen servirà grande attenzione

(ANSA) – MILANO, 09 AGO – ”Il Bayer Leverkusen è una squadra

che ha diversi talenti, sono molto veloci, bisognerà fare

attenzione a non prendere contropiedi perché sono letali.

Dovremo fare la partita sfruttando le nostre caratteristiche,

cercando di fare in fase di possesso quello che sappiamo per

metterli in difficoltà”. Lo ha detto il tecnico dell’Inter

Antonio Conte, alla vigilia della sfida contro il Bayer

Leverkusen.

”Lukaku? Sta vivendo una grande stagione anche per merito

della squadra che lo sta supportando, così come Lautaro,

nonostante le voci di mercato – ha aggiunto -. Sono contento

dell’ambientamento di Lukaku, favorito dal fatto di trovare

bravi ragazzi coi quali si è formata una bellissima alchimia”.

(ANSA).



