E.League: Gasperini, con un secondo tempo così non vai avanti

(ANSA) – BERGAMO, 17 MAR – “Una prestazione difensiva di

valore, anche se si gioca sempre come nel secondo tempo

probabilmente non si va molto avanti nemmeno in campionato”.

Gian Piero Gasperini saluta l’accesso ai quarti di Europa League

ai danni del Bayer Leverkusen, pur sottolineando le difficoltà

nella ripresa alla BayArena: “E’ stata di grande sofferenza,

solo con la fase difensiva, con poca qualità nelle ripartenze –

commenta il tecnico dell’Atalanta -. Nelle due partite abbiamo

comunque globalmente meritato. In un paio di occasioni siamo

stati fortunati”.

Sui singoli, l’allenatore dei bergamaschi non fa fatica a

fare tre nomi: “Ci vogliono anche le individualità, ovvero Musso

che para sul paio di episodi più eclatanti, un attaccante come

Boga che segna sfruttando gli spazi con l’ultima giocata

eccezionale e un grande baluardo come Demiral”. Due atalantini

hanno accusato problemi, tra cui il capitano tolto subito: “Toloi ha uno stiramento al flessore destro, sempre dalla stessa

parte. Malinovskyi ha avuto problemi di stomaco”. Infine, sui

sorteggi: “Andando avanti la griglia si fa sempre più

complicata, ma abbiamo già affrontato due squadre forti finora”.

(ANSA).



—

