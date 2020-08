E. League: Marotta, finale giusto riconoscimento per Inter

(ANSA) – MILANO, 21 AGO – ”Questa finale è un giusto

riconoscimento per il lavoro dell’allenatore e del gruppo. È un

orgoglio per la società. Manca alzare un trofeo, siamo tutti in

attesa di questo momento magico. C’è la giusta motivazione e la

giusta tensione. Siamo pronti”. Lo ha detto l’ad dell’Inter

Beppe Marotta, intervistato da Sky prima della finale di Europa

League contro il Siviglia. ”Dobbiamo mantenere la lucidità –

dice ancora -, sapere che le partite durano ormai 100 minuti e

spesso determinate nei minuti finali. Sono fiducioso, Conte ha

esperienza di questi avvenimenti e di questi appuntamenti

importanti. Sono molto ottimista”. (ANSA).



—

