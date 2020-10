E.League, Pioli: “Nostro girone? Battaglia fino ultima sfida”

(ANSA) – MILANO, 21 OTT – “Il nostro è un girone molto

equilibrato e difficile. Nessuna delle squadre selezionate è

stata fortunata. Lille, Sparta Praga, sono tutte squadre prime

in classifica, il Celtic secondo. Noi primi. Sarà una battaglia

fino all’ultima partita. Tutte le squadre avranno possibilità di

passare”: è il giudizio del tecnico del Milan Stefano Pioli in

conferenza stampa da Glasgow alla vigilia della sfida contro il

Celtic. Per questo motivo l’allenatore rossonero nega che il suo

Milan sia davvero favorito domani, come invece dichiarato dal

tecnico della squadra scozzese Neil Lennon: “Non credo ai

pronostici fatti sulla carta, non valgono nel calcio. Il Celtic

è una squadra che gioca un calcio molto propositivo e che può

metterci in difficoltà ma noi dobbiamo fare del nostro meglio”.

(ANSA).



