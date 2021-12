E.League: Rodgers, tante assenze ma punto a battere Napoli

Condividi l'articolo

(ANSA) – NAPOLI, 08 DIC – “Domani abbiamo fiducia. Potremmo

vincere e finire il girone in testa, ma l’importante è non

perdere. Sappiamo che di fronte abbiamo un avversario forte che

sta facendo bene anche in campionato, non vediamo l’ora di

giocare questa partita. Le nostre ultime prestazioni non sono

state delle migliori, ma ci sono delle cose positive. Dobbiamo

pensare a migliorare e fare il massimo in campo”.

Così il tecnico del Leicester Brendan Rodgers lancia il club

inglese nella sfida di domani pomeriggio contro il Napoli

nell’ultima giornata di Europa League. Giornata che nasce per il

Leicester con problemi in infermeria, come del resto per la

formazione di Spalletti. “Abbiamo problemi con alcuni giocatori

– spiega Rodgers -, ma Tielemans si è allenato, è qui ed è

disponibile. In sette della nostra squadra non sono venuti con

noi. Ci sono più casi, viaggiamo all’estero e dobbiamo

rispettare le regole. Domani si vedrà chi è che non è venuto”.

Ma il manager inglese non si arrende: “abbiamo provato –

spiega – alcune cose. Ci sono alcuni calciatori che non si

sentivano bene, potevamo aspettare 24 ore e vedere, ma abbiamo

preferito non prendere rischi anche per rispetto del paese che

ci ospita, visto il momento storico che viviamo. Il gruppo è

complicato, il Napoli ha grande esperienza e rinomata storia. Al

momento ha anche un grande manager, ci siamo incrociati

quand’era allo Zenit e qui ha fatto un buon lavoro. Ma se

giochiamo ai nostri livelli abbiamo buone possibilità di

vincere”. (ANSA).



