E.League: Sarri, la gara a Marsiglia può essere decisiva

(ANSA) – ROMA, 03 NOV – “Ci aspetta una partita difficile,

loro all’andata hanno dimostrato grandissime qualità di

palleggio, ma venire al Velodrome e aspettarsi una gara semplice

sarebbe da folli. Il calcio francese ormai è molto vicino alla

nostra Serie A con eccellenze forse superiori al nostro

campionato. Non ci aspettiamo nulla di semplice, ma sapevamo fin

dall’inizio che era un girone difficilissimo”. Lo dice

l’allenatore della Lazio, Maurizio Sarri, alla vigilia della

trasferta di Europa League a Marsiglia.

In dubbio Ciro Immobile: “Oltre a un virus intestinale, ha un

problemino al legamento collaterale non estremamente pericoloso

ma dolente – precisa il tecnico biancoceleste – Stamattina stava

bene a correre sul dritto ma aveva ancora qualche problema sui

cambi di direzione. Vedremo se ce la farà o meno”. (ANSA).



