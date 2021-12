E. League: Sarri,Andare diretti a ottavi sarebbe importantissimo

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 08 DIC – “Domani ci aspetta una partita

importante, c’è in ballo un ottavo di finale di una coppa

europea. Ora per noi è importantissimo andare diretti agli

ottavi di finale perché oltre all’aspetto di andare avanti ci

consentirebbe di avere un po’ di settimane libere per allenarci,

cosa che da agosto non c’è ancora successa”. Lo dice il tecnico

della Lazio Maurizio Sarri, alla vigilia dell’ultima sfida del

girone di Europa League all’Olimpico contro il Galatasaray, dove

i biancocelesti si giocano il primato nel girone e quindi

l’accesso diretto agli ottavi di finale evitando lo spareggio.

“Spero di vedere la nostra versione migliore, il Galatasaray

non ha mai perso e mai preso gol in trasferta, è una partita

difficilissima”, ha aggiunto Sarri, che sulle condizioni di Ciro

Immobile ha osservato: “L’infortunio è di lieve entità, vedremo

se potrà giocare o se dovremo fare altre valutazioni”, ha

concluso Sarri. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte