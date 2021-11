E.League: Spalletti ‘niente alibi, gara persa per demerito’

Condividi l'articolo

(ANSA) – MOSCA, 24 NOV – ”Non cerchiamo alibi, abbiamo perso

per demerito nostro ma l’atteggiamento della squadra mi è

sembrato corretto. Le opportunità di far gol ci sono state”.

Luciano Spalletti è rassegnato per la sconfitta che mette a

rischio l’accesso del Napoli ai 16/i di Europa League. ”Abbiamo

tentato di recuperare palla velocemente. Dopo il 2-0 – spiega in

conferenza stampa – tutto è diventato più difficile. Nela

ripresa i ragazzi erano più ordinati ma lo Spartak si è chiuso

bene al limite dell’area. Trovare gli spazi era difficile”.

”Spero di recuperare presto qualche calciatore per poter fare

delle sostituzioni. Delle notizie positive ci sono – aggiunge

l’allenatore dei partenopei -. Non ho timore di giocare le

partite. Nel secondo tempo nello stretto abbiamo giocato anche

molto bene, ci sono stati tanti tiri in porta. Potevamo essere

più attenti per evitare quel gol ad inizio partita. Ho fatto

delle scelte offensive fin dall’inizio perché pensavo di poterla

mettere subito a nostro”. ”Le risposte sono positive, si è

vista la reazione della squadra e quando si comporta così è

difficile appuntargli qualcosa. Abbiamo perso non perché è

mancato questo o quello, avevamo la squadra per vincerla.

L’abbiamo persa ma l’atteggiamento della mi è sembrato

corretto”. (ANSA).



—

