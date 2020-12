E. League: Zielinski; Napoli pronto, vogliamo qualificarci

(ANSA) – NAPOLI, 09 DIC – “Abbiamo preparato molto bene la

partita con la Real Sociedad, speriamo di fare una grande gara.

Sappiamo che loro sono forti, hanno giocatori di grande qualità

e stanno facendo un ottimo campionato in Spagna anche se sono

calati un po’ ultimamente, ma sono un’ottima squadra, la gara

per entrambe è importante”. Lo ha detto il centrocampista del

Napoli Piotr Zielinski alla vigilia della sfida che chiude il

girone di Europa League e decide la qualificazione ai

sedicesimi.

“Io sto bene – ha detto Zielinski, tornato in grande forma

dopo il covid – cerco di dare il massimo, sempre, partita dopo

partita, al di là del ruolo. Spero di fare ancora meglio e di

salire ancora di condizione. I risultati ci dicono che stiamo

facendo bene, la rosa è ampia, di qualità, speriamo di fare

belle cose quest’anno. Domani abbiamo una gara importante e

cercheremo di portare un risultato utile per passare il turno”.

(ANSA).



—

