E Majorino e Moratti litigano sul secondo posto

«Siamo a un passo dal 30%, in poche settimane abbiamo raddoppiato i consensi. Abbiamo ancora un mese di campagna elettorale, la partita è apertissima» sostiene la candidata del Terzo Polo alle Regionali Letizia Moratti appigliandosi però all’unico sondaggio, quello di Winpoll, che due giorni fa la la dava dietro a Fontana ma davanti allo sfidante Pd-M5S Piefrrancesco Majorino: lei al 27,6% e l’eurodeputato dem al 25,2%. Il governatore del centrodestra che corre per il bis Attilio Fontana stacca entrambi e raccoglie il 41,3%, primo come in tutti i sondaggi in circolazione, anche se Moratti sostiene che sia «alla soglia di panico, rischia di scendere sotto il 40%». Majorino invece si mostra sorpreso e «smonta» il sondaggio che lo vede dietro a Moratti: «I sondaggi dicono che la partita è apertissima tra me e Fontana – sostiene -. Questa è la realtà dei fatti. Lo dicono anche i risultati del 95% dei sondaggi, oltre, soprattutto, alla sensazione fortissima in giro». Fontana non si scompone e lascia il giocare agli avversari il derby per il secondo posto: «Per me l’importante è essere davanti, poi che al secondo posto ci sia la Moratti o Majorino sono cose che non mi riguardano».

Majorino ieri ha partecipato al tour milanese di Elly Schlein, candidata alla segreteria nazionale del Pd. «Sono emozionata e commossa di venire qui a sostenere il più straordinario candidato alla presidenza della Regione che abbiamo mai avuto la fortuna di avere. Majorino, una persona di rara umanità» ha detto Schlein all’ex scalo Farini. E Moratti ironizza: «Il candidato del centrosinistra e dei M5S Majorino è più impegnato sul tema del congresso del Pd e di come consegnare il partito ai 5 Stelle». Ieri ha presentato i candidati della lista civica. Intervistata ieri matina da Maria Latella a «Radio 24» ha parlato anche della sua campagna sui social, ha ottenuto ottantamila visualizzazioni il video in cui ai fornelli illustra come preparare una torta senza zucchero: «In cucina ci entro soprattutto per fare i risotti per mio figlio, cucinare mi piace – racconta l’ex sindaco -. Ma mi preoccupo soprattutto di lavorare sui contenuti. Come una sanità accessibile a tutti nei tempi giusti e pubblica, quindi gratuita». Anche se ieri prometteva di conquistare like un altro video in cui si vede il gatto «Antenna» che cammina sul tavolo durante una riunione di donna Letizia con lo staff e affonda il muso nel da un bicchiere di vetro con bordo dorato.

—

