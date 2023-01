E’ morta Lisa Marie Presley, la figlia di Elvis colpita da un infarto a 54 anni

Condividi l'articolo

Lisa Marie Presley, la figlia di Elvis Presley, è morta in seguito a un attacco cardiaco. Aveva appena 54 anni. A darne l’annuncio la madre Priscilla: “È con il cuore pesante che devo condividere la devastante notizia che la mia bellissima figlia Lisa Marie ci ha lasciato. Era la donna più appassionata, forte e amorevole che abbia mai conosciuto”.

L’annuncio della morte è arrivato poche ore dopo il ricovero d’urgenza in ospedale. Fonti informate avevano riferito al sito Tmz che la donna era stata ricoverata in terapia intensiva in condizioni critiche e che le era stato applicato un pacemaker provvisorio dopo che aveva subito un arresto cardiaco.

Era stata la domestica a trovarla priva di sensi nel suo letto e poi l’ex marito, Danny Keough che vive con lei. Era rientrato dopo aver accompagnato i loro figli a scuola e aveva chiamato l’ambulanza.

Morta la figlia di Elvis Presley

Martedì sera la figlia di Elvis aveva partecipato ai Golden Globes e aveva celebrato il premio come miglior attore ad Austin Butler che aveva interpretato suo padre nel film “Elvis” di Baz Luhrmann. Pochi giorni prima, l’8 gennaio, aveva celebrato a Graceland, la villa di Elvis a Memphis, in Tennessee, l’anniversario della nascita di suo padre.

—

Fonte originale: Leggi ora la fonte