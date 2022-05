È morto Adriano Grosoli, ultimo ‘big’ dell’Aceto Balsamico

Condividi l'articolo

(ANSA) – BOLOGNA, 12 MAG – Quando l’aceto balsamico di Modena

era solo un “affare di famiglia”, lui e altri tre imprenditori

riuscirono a trasformare l’oro nero della Food Valley emiliana

in un’eccellenza del made in Italy: è morto a 93 anni Adriano

Grosoli, titolare dell’Aceto Balsamico del Duca, dopo una breve

malattia. Lo annuncia la famiglia. Era l’ultimo rimasto in vita

del quartetto di imprenditori che negli anni Sessanta guidò il

passaggio dell’aceto balsamico dalle cantine domestiche al mondo

dell’industria, portandone il nome sui mercati esteri attraverso

fiere in Europa e negli Stati Uniti, con intraprendenza e

spirito pionieristico.

“Ci ha lasciati il nostro Adriano, un grande papà e un tenero

nonno. Il suo esempio di amore per la famiglia, di passione per

il lavoro, di stima e rispetto per i suoi collaboratori ci

accompagnerà per sempre”, afferma la figlia Mariangela Grosoli,

presidente dell’azienda e del Consorzio dell’aceto balsamico di

Modena IGP. (ANSA).



