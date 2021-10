E’ morto Antonio Coggio, papà artistico delle star

Condividi l'articolo









Si è spento oggi a Roma, all’età di 82 anni, Antonio Coggio, compositore, arrangiatore e produttore discografico tra i più importanti.

Lo chiamavano ‘Tonino’ gli amici e tutti gli artisti che ha scoperto e preso per mano e curato con amore per il talento e l’ arte della canzone: da Claudio Baglioni a Ivano Fossati, da Mia Martini a Mariella Nava, da Mimmo Cavallo a Fiorella Mannoia, da Luca Barbarossa a Stefano Rosso.

Tonino Coggio ha seguito tanti artisti, sin dai primi passi nel mondo della musica. Oggi lo piangono.

“Addio caro Tonino – scrive Claudio Baglioni sui social – attraverso me ti saluta e ti abbraccia un’ultima volta quel ragazzo non ancora diciottenne in cui credesti subito e che accogliesti nella tua piccola famiglia e nella tua grande amicizia. Se in tutto questo tempo ho combinato qualcosa di buono, il primo complice sei stato tu. Te ne sarò sempre grato”, conclude.

Sono innumerevoli le canzoni scritte, arrangiate o prodotte da Antonio Coggio: oltre a quella che è stata definita la ‘canzone del secolo’, ‘Questo piccolo grande amore’, e ai primi album di Baglioni, Coggio ha prodotto anche hit come Pensiero stupendo e Pazza idea di Patty Pravo, per citarne solo alcune.

Per Mariella Nava era un caro amico di famiglia. Lo piange, commossa: “La sua vita è stata dedicata solo alla musica. E’ stato veramente un mito. Un grande ed una grande persona, generosa – conclude con gratitudine – e amata da tutti davvero”.



