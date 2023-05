È morto Enrico Oldoini, regista di cinepanettoni e Don Matteo

Condividi l'articolo

È morto lo sceneggiatore e regista Enrico Oldoini. Aveva 77 anni appena compiuti: era nato a La Spezia il 4 maggio 1946 ed è morto a Roma. L’annuncio è stato dato durante la cerimonia dei David di Donatello da Carlo Conti e il pubblico gli ha tributato un lungo applauso. Regista di cinepanettoni che spesso vedono protagonista la coppia Boldi-De Sica, firma anche sul piccolo schermo il grande successo di Don Matteo.

Dopo essersi laureato alla Sapienza studiò all’accademia d’arte drammatica senza però diventare mai attore ma lasciando il segno con grandi successi al box office e d’ascolto come regista e sceneggiatore. L’esordio dietro la macchina da presa nel 1984 quando dirige Adriano Celentano e Renato Pozzetto in Lui è peggio di me. Per il piccolo schermo firma tra l’altro due stagioni di Dio vede e provvede con Angela Finocchiaro, Un passo dal cielo, Provaci ancora prof!

