E’ morto a Roma Lando Buzzanca. L’attore, in equilibrio tra il cinema più serio con autori come Germi e Lattuada, e la commedia sexy all’italiana dei primi anni Settanta. 87 anni, era ricoverato presso il policlinico Gemelli.

Nato a Palermo, Buzzanca esordisce nel 1961 in Divorzio all’italiana di Pietro Germi.

Il successo arriva con Il merlo maschio del 1971, commedia sexy all’itaiana diretta da pasquale Festa Campanile.

Il mese scorso il medico di Buzzanca, Fulvio9 Tomaselli, aveva denunciato il decadimento dell’attore nella Rsa in cui era ricoverato: “Ha 87 anni, ma sembra ne abbia 115.

Era in questo stato già a luglio. In sei mesi ha perso 25-30 chilogrammi”.

Ricoverato in Rsa da un anno, agli inizi di novembre Buzzanca era caduto dalla sedia a rotelle, ed era stato ricoverato al Gemelli.

