E’ morto lo scrittore Valerio Evangelisti

(ANSA) – BOLOGNA, 18 APR – E’ morto, a Bologna, all’età di 69

anni lo scrittore, autore di horror e fantasy, Valerio

Evangelisti. A darne notizia è Potere al Popolo, formazione

nella quale militava e per la quale era stato candidato al

consiglio comunale bolognese alle ultime elezioni.

Oltre alla sua vasta produzione letteraria, nota soprattutto

per il ciclo di Eymerich, Evangelisti è stato impegnato per

tutta la sua vita anche nella politica e nel sociale. E’ stato

fondatore e direttore del sito Carmilla on line.

“Una notizia che ci colpisce come un sasso – lo ricorda

Potere al Popolo – Valerio si è speso tanto in questi anni, a

fianco delle lotte e nella costruzione di Potere al Popolo,

trasmettendoci la sua cultura, la sua rabbia, la sua

convinzione, che non lo ha mai fatto arrendere, nemmeno davanti

a una lunga malattia.

Da sempre militante comunista, un antifascista che ha portato

avanti le sue idee coerentemente, nella sua vita e nei suoi

libri, fino a pochissimi giorni fa quando è intervenuto durante

l’assemblea Disarmiamo la Guerra”. (ANSA).



