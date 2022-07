Condividi l'articolo

E’ morto Paul Sorvino (SCHEDA ANSA CINEMA), l’attore italo americano conosciuto tra l’altro per “Quei bravi ragazzi” di Martin Scorsese. Aveva 83 anni. Lo ha annunciato la moglie Dee Dee, dicendo che è deceduto per cause naturali, sebbene avesse anche sofferto di diabete di tipo 2. E’ il padre degli attori Mira e Michael.

