E-R; AUTONOMIA DIFFERENZIATA. ACCOLTA LA RICHIESTA DELLA LEGA. FISSATA PER GIOVEDI’ PROSSIMO SEDUTA STRAORDINARIA DELL’ASSEMBLEA LEGISLATIVA

POMPIGNOLI “ORA LA GIUNTA BONACCINI DICA CHIARAMENTE COSA INTENDE FARE”

Bologna, 21 aprile. “Grazie alle insistenti sollecitazioni della Lega, la riunione dei capigruppo e presidenti di commissione della Regione Emilia-Romagna ha deciso di convocare per giovedì prossimo, 28 aprile, una seduta straordinaria dell’Assemblea legislativa per parlare di autonomia regionale.

È arrivato infatti il momento di accelerare su questo obiettivo: le emergenze, che dal periodo Covid si stanno succedendo hanno dimostrato che sono i territori a poter e dover dare le risposte più importanti a cittadini e imprese.

Finalmente, grazie alle nostre sollecitazioni, l’Assemblea legislativa verrà riunita per parlare appositamente di questo tema. La nostra posizione è chiara da tempo, ora è venuto il momento che anche la Giunta Bonaccini esprima in modo chiaro e inequivocabile la propria posizione e ci dica come intenda procedere nel percorso di autonomia.

Le criticità del momento, infatti, non consentono ulteriori dilazioni o perdite di tempo su un tema così decisivo per il futuro del nostro territorio, le sue imprese e i suoi cittadini”.

Così il presidente della commissione bilancio e affari istituzionali, Massimiliano Pompignoli, al termine della riunione dei capigruppo e presidenti di commissione in Regione.

