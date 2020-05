E-R, partito screening Covid su territori più colpiti

Sono partiti oggi a Monticelli, nel Piacentino, i test sierologici nell’ambito dello screening gratuito predisposto dalla Regione Emilia-Romagna sulle popolazioni delle aree piu’ colpite dall’epidemia del coronavirus. Dopo il Piacentino toccherà a Rimini e al Comune di Medicina. In totale saranno effettuati 100mila test, nei laboratori pubblici, che vanno ad aggiungersi al primo giro di 87mila test fatti su personale medico e categorie a rischio.

I test sono effettuati nei laboratori delle Case della salute, nei punti prelievo degli ospedali e in due postazioni mobili che saranno disponibili dalla prossima settimana. Ai cittadini viene prelevata una provetta di sangue, poi inviata al Laboratorio analisi dell’ospedale di Piacenza per i test volti alla ricerca degli anticorpi IgG. I cittadini sono stati contattati dall’Ausl di Piacenza con una telefonata. In questa prima fase si tratta di pazienti positivi, loro conviventi e contatti stretti. Nelle prossime settimane sarà coinvolto un campione rappresentativo della popolazione generale per sesso, età e distribuzione geografica.

