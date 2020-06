Condividi: Commenti:

Il ministro all’Istruzione, Lucia Azzolina, non ne fa una giusta e finisce di nuovo sotto attacco. È il leader della Lega, Matteo Salvini, a ricordare “in tutta Europa i bimbi sono in classe. In Italia c’è un ministro che non è all’altezza di gestire la scuola”

