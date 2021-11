E’ tempo di supersfide nel campionato di Serie A

Condividi l'articolo









(ANSA) – ROMA, 19 NOV – La 13/a di Serie A si preannuncia

ricca di emozioni, con tre big-match. Gli occhi saranno sul

Meazza dove, domenica, va in scena Inter-Napoli. I campioni

d’Italia, indietro di 7 punti, sono costretti a vincere e

partono però favoriti, secondo gli esperti di Sisal Matchpoint:

il loro successo si gioca a 2,25 rispetto al 3,20 dei

partenopei, con il pari a 3,40. In casa dell’Inter, il Napoli

non segna da quattro anni e mezzo: ecco quindi che una combo ‘No

Goal+Under si gioca a 2,50. Una marcatura multipla di Dzeko è

data a 12,50. Il primo gol in carriera ai nerazzurri di Victor

Osimhen è in quota a 3,00.

La Lazio, quasi sicuramente priva di capitan Immobile, ospita

la Juventus, forte di un vantaggio di 3 punti. Allegri, per gli

esperti di Sisal Matchpoint, è favorito a 2,35, con il successo

dei padroni di casa a 3,10, mentre il pari è leggermente più

altoa 3,25. Il 3-1 per i biancocelesti domani pagherebbe 26

volte la posta, quello per i bianconeri è a 19. Due anni fa la

Lazio rimontò la situazione dopo il gol iniziale di Cristiano

Ronaldo: un altro ribaltone è dato a 6,75. Sergej

Milinkovic-Savic, in quella partita, fu grande protagonista e

un’altra marcatura ai torinesi è offerta a 5,00. In casa

juventina, Allegri punta su Alvaro Morata: la rete del bomber

spagnolo è a 3,25. Il terzo big-match di giornata andrà in scena

domani sera al Franchi dove la Fiorentina di Italiano proverà a

fermare il Milan capolista. Rossoneri, vincenti a 2,20, che

partono decisamente avanti ai padroni di casa, offerti 3,20,

mentre il pareggio si gioca a 3,50. I toscani non battono il

Milan in casa dall’agosto 2015 quando Tatarusanu e Rebic, oggi

colonne rossonere, indossavano la maglia della Fiorentina.

Entrambe le squadre propongono un gioco offensivo, così

l’ipotesi che tutte e due vadano a segno, ‘Goal’ a 1,65, appare

assai probabile. In una partita tirata l’arbitro potrebbe

ricorrere al Var, opzione a 3,75. Dusan Vlahovic, non solo non

ha mai battuto i rossoneri, ma non ha mai segnato contro di

loro: la sua prima rete al Milan è a 2,75. Ben diverso lo score

di Ibra contro i viola: ha segnato ai toscani 9 reti in A con

tre maglie: Juventus, Inter e Milan. La decima marcatura è in

quota a 2,25. (ANSA).



—

