E’ ufficiale, Rakitic torna al Siviglia

(ANSA-AFP) – BARCELLONA, 01 SET – E’ ufficiale il ritorno di

Ivan Rakitic al Siviglia. Già nella squadra andalusa dal gennaio

2011 al giugno 2014 (149 presenze, 32 gol e la vittoria di una

Europa League) prima di passare al Barcellona, il 32enne

vicecampione del mondo croato ha firmato un contratto biennale.

Il Barcellona aveva dato l’annuncio della cessione,

successivamente c’è stata la conferma da parte del Siviglia, con

un messaggio via social: “Bentornato Ivan!”. Al Barcellona

andranno un milione e mezzo di euro più nove milioni di bonus.

In tutti questi anni, pur giocando nel Barcellona, Rakitic non

aveva mai nascosto l’amore per il Siviglia, testimoniato dal

tuffo notturno in piscina, nell’albergo in cui si trovava, per

festeggiare la recente conquista dell’Europa League degli uomini

di Lopetegui, a spese dell’Inter. (ANSA-AFP).



