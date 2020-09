(ANSA) – LONDRA, 03 SET – Il Leicester ha acquistato

dall’Atalanta per 25 milioni di euro il nazionale belga Timothy

Castagne. Il 24enne difensore si trova attualmente in ritiro con

il Belgio, in vista della prossima gare di Nations League,

sabato contro la Danimarca. Dopo tre stagioni a Bergamo,

Castagne sbarca dunque in Premier League: con le Foxes ha

firmato un contratto di cinque anni. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte