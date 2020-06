Ecco com’è il mondo a colori, nero simbolo di forza

Il mondo è a colori, questo lo sappiamo. Ma quante sono le sfumature, le situazioni, gli oggetti, gli elementi naturali in cui ogni colore può incarnarsi e variare? Un colore, poi, non è mai un colore e basta, non è mai neutro, come dimostra anche la ricorrente polemica sul razzismo e la discriminazione per il colore della pelle. I fotografi del consorzio Epa (European Pressphoto Agency), di cui l’ANSA fa parte, hanno provato a catturare le mille sfumature dei colori in giro per il mondo. Ne è nato Colorful World, un progetto sviluppato in quattro settimane in cui Epa ha diffuso 50 foto per ogni colore (Fifty shades of…), cercando anche di rendere il significato che storicamente e culturalmente viene attribuito a quel determinato colore (forza, lusso, potere, stabilità ecc).

Noi abbiamo scelto quelle che ci sembravano più significative e spettacolari per ogni colore e ne abbiamo dei video in cui si possono ammirare immagini sorprendenti rese dall’abilità degli autori degli scatti.

Il mondo e’ a colori: nero simbolo di forza

