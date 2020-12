Ecco finestre per ‘Umarell’, così anziani osservano cantieri

(ANSA) – PESCARA, 12 DIC – Postazioni, con tanto di finestre,

per consentire ai pensionati di seguire i lavori all’interno dei

cantieri. L’iniziativa, lanciata a Pescara in questi giorni, sta

già diventando virale sui social. L’obiettivo non è solo quello

di far sì che i pensionati si avvicinino ai cantieri in assoluta

sicurezza, ma anche e soprattutto quello di valorizzare gli

anziani, in questo momento spesso soli a causa dell’emergenza

sanitaria. Al centro del progetto c’è la figura dell'”Umarell” –

espressione bolognese che indica ‘omarello, ometto’ resa celebre

dallo scrittore Danilo Masotti – che entra nell’edizione 2021

del vocabolario Zingarelli e che definisce proprio il “pensionato che si aggira, per lo più con le mani dietro la

schiena, presso i cantieri di lavoro, controllando, facendo

domande, dando suggerimenti o criticando le attività che vi si

svolgono”.

L’idea è di Alessio Sarra, creativo, imprenditore e noto

consulente immobiliare pescarese, non nuovo a iniziative

particolari: negli ultimi anni, infatti, ha fatto parlare di sé

per aver partecipato, come agenzia immobiliare, insieme ad un

creativo, all’operazione che ha portato a mettere “in vendita”

la Reggia di Caserta, progetto provocatorio per denunciarne lo

stato di degrado. La figura degli Umarell, protagonisti tra

l’altro dell’omonima canzone di Fabio Concato che ha raccontato

il lockdown dal punto di vista degli anziani, e i dibattiti sui

pensionati ai tempi della pandemia hanno spinto Sarra a lanciare

un’iniziativa che non è solo marketing, ma vuole avere un valore

sociale. L’imprenditore ha quindi proposto il progetto ai

costruttori con cui sta lavorando, che si sono mostrati subito

entusiasti della novità. Le installazioni sono già visibili nel

centro di Pescara: un pannello con la scritta “Segui il

cantiere”, la sagoma di un anziano con le tradizionali mani

dietro la schiena e la finestra vera e propria.

“E’ un gesto fisico e simbolico di apertura verso i

pensionati, per renderli partecipi dei cambiamenti in atto nel

loro quartiere – afferma Sarra – Osservare i cantieri è

un’attività che tanto appassiona gli anziani, al punto da dare

origine a canzoni e ad un neologismo che entrerà nel

dizionario”. (ANSA).



—

