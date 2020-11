Ecco il nuovo Realme 7, il 5G si fa ancora più economico

(ANSA) – ROMA, 20 NOV – Arriva in anteprima sui mercati

europei il Realme 7 5G, un nuovo smartphone dell’azienda cinese

che spinge ancora più in basso il prezzo dei telefoni

compatibili con le reti cellulari di ultima generazione. Per

farlo, la società punta anche sui giorni di sconti del Black

Friday, quando proporrà il dispositivo a poco più di 200 euro.

Il Realme 7 5G si presenta con un display da 6,5 pollici FHD+

e frequenza d’aggiornamento fino a 120Hz. Sul retro monta una

quadrupla fotocamera con sensore principale da 48 megapixel,

grandangolare da 8 mp, sensore d profondità e macro entrambi da

2 mp. La fotocamera frontale è da 16 megapixel.

A consentire il prezzo particolarmente abbordabile è il

processore 5G Dimensity 800U di MediaTek, che è coadiuvato da 6

GB di Ram e 128 GB di memoria interna espandibile. La batteria è

capiente, da 5mila mAh, con ricarica rapida a 30 Watt che la

porta da zero a cento in 65 minuti. Tra le altre

caratteristiche, il dual sim 5G e il lettore di impronte

inserito nel tasto laterale.

Lo smartphone, in prevendita su Amazon, avrà un listino di

circa 280 euro ma fino al 30 novembre, in occasione del Black

Friday, sarà proposto a poco meno di 230 euro. (ANSA).



—

