Ecco il Piano Vaccini, alla Lombardia epicentro della pandemia quasi 305 mila dosi

Il Piano vaccini Covid-19 è pronto. Prima di Capodanno ci saranno le prime batterie limitate di vaccinazioni. A gennaio inizierà la vaccinazione di massa vera e propria.

Per cominciare oltre 1,8 milioni di dosi saranno consegnate dalla Pfizer, dopo l’autorizzazione dell’Agenzia del farmaco europea (Ema) e poi di quella italiana, l’Aifa, attese la prossima settimana, in tempi da record.

Il piano di vaccinazioni presentato dal commissario Domenico Arcuri è stato approvato dalla Conferenza Stato-Regioni e a queste ultime sono stati assegnati i primi lotti di dosi, in testa la Lombardia epicentro della pandemia in Italia con quasi 305 mila fiale, seguono l’Emilia Romagna, il Lazio, il Piemonte e il Veneto.

Arcuri invierà alle Regioni un ‘libretto di istruzioni’ per il vaccino e tutte le indicazioni per la procedura di somministrazione.

Nella prima consegna la Pfizer invierà 1.833.975 dosi di vaccino, nella seconda, alcune settimane dopo, oltre due milioni e mezzo.

Nella prima fase saranno vaccinati operatori sanitari e sociosanitari, pubblici e privati, nonché ospiti e personale delle residenze per anziani. Nella seconda fase della campagna ci sarà il richiamo per i primi vaccinati e si inizierà a somministrare le dosi alle categorie più fragili.

In Italia sono 22 i punti Ult (Ultra-low temperature) e diventeranno, secondo il Piano vaccini, 289 dopo il 7 gennaio.

Ecco la ripartizione per Regione

Abruzzo 25.480

Basilicata 19.455

Calabria 53.131

Campania 135.890

Emilia Romagna 183.138

Friuli VG 50.094

Lazio 179.818

Liguria 60.142

Lombardia 304.955

Marche 37.872

Molise 9.294

PA Bolzano 27.521

PA Trento 18.659

Piemonte 170.995

Puglia 94.526

Sardegna 33.801

Sicilia 129.047

Toscana 116.240

Umbria 16.308

Valle d’Aosta 3.334

Veneto 164.278

