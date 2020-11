Ecco la nuova programmazione per Novembre e Dicembre del Centro per le Famiglie

Ecco la nuova programmazione del Centro per le Famiglie con tutte le proposte per Novembre e Dicembre.

Continuano gli appuntamenti “in presenza” sia per il massaggio neonatale che per gruppi e laboratori, con tutta l’attenzione alle norme per il contenimento del Covid-19.

Anche a novembre e a dicembre vi aspettiamo per le nuove proposte di “Bubusettette!” in una versione diversa ma sempre stimolante, e “Costruiamo il suo primo libro”, per creare un libro sensoriale per il proprio bimbo. Torna l’immancabile incontro con “Le parole sono le prime coccole” con un approfondimento sui libri più belli da leggere insieme ai nostri bimbi a Natale. In più, tanti momenti dedicati alle esperienze sensoriali dei bambini più piccini con “Anghingò” e i nostri laboratori pensati per i bimbi da 3 a 6 anni.

In partenza anche un nuovo percorso per scoprire insieme la mindfulness, dedicato alle coppie in attesa e ai loro bimbi nella pancia, dal titolo “Ascoltarsi, sentirsi e sostenersi”.

Tutte le attività sono ad iscrizione e con posti limitati; occorre iscriversi telefonando al Centro e parlando con un operatore per avere tutte le informazioni per accedere alle proposte in programma.

Saranno presenti i “Dedicato a mamma e papà”: serate di approfondimento dedicate agli adulti che accompagnano i bimbi tra i 3 e i 10 anni nella crescita, ricche di temi e relatori stimolanti.

In partenza a breve anche il: PERCORSO PER GENITORI DI PREADOLESCENTI E ADOLESCENTI.

Ecco tutti i nostri appuntamenti:

BEBE’ MAMMA E PAPA’: UNA RELAZIONE CHE CRESCE

Appuntamenti, percorsi per genitori in attesa e neogenitori

MI PRENDO CURA DI TE

Per mamme con bebè dai 2 ai 5 mesi.

Due appuntamenti per conoscere la pratica del massaggio neonatale ayurvedico

Martedì 10 e 17 novembre ore 10.00

Iscrizioni da martedì 03 novembre

Speciale: i papà massaggiano

Sabato 5 e 12 dicembre ore 10.00

Iscrizioni da sabato 28 novembre

LE PAROLE SONO LE PRIME COCCOLE

Per mamme e papà in attesa e con bimbe e bimbi fino a 4 mesi. Accompagnare i bambini a scoprire il mondo attraverso la lettura, i suoni e le parole.

Speciale lista dei libri da farsi regalare a Natale

Martedì 01 dicembre ore 10.30

Iscrizioni da martedì 24 novembre

BUBUSETTETE!

Per mamme e/o papà con bebè da 5 a 10 mesi. Proposte su misura per le prime esperienze dei piccolissimi: stimolazioni visive, giochi sonori e tattili.

Accesso dalle 10.00 alle 10.30. L’attività termina alle ore 12.00

Giovedì 12, 19 e 26 novembre

Iscrizioni da giovedì 5 novembre

Giovedì 3, 10 e 17 dicembre

Iscrizioni da venerdì 27 novembre

COSTRUIAMO INSIEME IL SUO PRIMO LIBRO

Per genitori in attesa e con bebè fino a 10 mesi.

Il libro tattile è uno dei primi strumenti di crescita e di scoperta del mondo che utilizza il bambino. Poterlo costruire con le proprie mani lo trasforma in un dono straordinario.

Sabato 21 novembre ore 10.30

Iscrizioni da sabato 14 novembre

ASCOLTARSI, SENTIRSI E SOSTENERSI

Un percorso di mindfulness dedicato a genitori in attesa e ai loro bimbi nella pancia. Esercizi e tecniche di rilassamento per accompagnare attraverso i cambiamenti e diminuire lo stress, aumentare la fiducia e la consapevolezza.

Mercoledì 25 novembre e mercoledì 2, 9 e 16 dicembre ore 20.30

Iscrizioni da mercoledì 18 novembre

I LABORATORI

Attività pensate per le specifiche tappe di sviluppo dei piccoli, per rinforzare la relazione fra genitore e bambino, attraverso la condivisione dell’esperienza e il piacere di scoprire insieme.

ANGHINGO’:

Esperienze sensoriali per bambine e bambini accompagnati da un adulto.

per bambine e bambini da 11 a 22 mesi

Mercoledì 25 novembre ore 10.30

Mercoledì 2 dicembre ore 10.30

Lunedì 14 dicembre ore 16.30

Prenotazioni aperte da mercoledì 18 novembre

per bambine e bambini dai 23 ai 36 mesi

Lunedì 16 novembre ore 16.30

Lunedì 30 novembre ore 16.30

Mercoledì 16 dicembre ore 10.30

Prenotazioni aperte da lunedì 9 novembre

ATTIVITÀ PER BAMBINE E BAMBINI DA 3 A 6 ANNI COMPIUTI:

A cura di Maria Grazia Ricci, atelierista

SCULTURE IN VALIGIA

Per bambine e bambini da 3 a 6 anni, accompagnati da un adulto.

Partiamo insieme per un viaggio attraverso creazioni di luce e carta, in compagnia di tanta fantasia e tanta curiosità!

Giovedì 12 novembre ore 16.30

Iscrizioni da venerdì 6 novembre

LE SCATOLE SENSORIALI

Per bambine e bambini dai 3 ai 6 anni accompagnati da un adulto

Come preziosi tesori, piccoli oggetti e grandi pensieri vengono racchiusi, assieme ai regali della natura, in scatole che hanno la capacità di condurre i bambini alla scoperta di nuovi aromi e nuove sensazioni.

Giovedì 03 dicembre 16.30

Iscrizioni da giovedì 26 novembre

SPECIALE PAPA’: LE SCATOLE SENSORIALI

Per bambine e bambini dai 3 ai 6 anni accompagnati dal papà o da una figura maschile di riferimento

Sabato 19 dicembre ore 10.30

Iscrizioni da sabato 12 dicembre

DEDICATO A MAMMA E PAPA’

Serate di approfondimento per genitori, insegnanti, educatori, nonni e tutti gli adulti che accompagnano a crescere:

Appuntamenti per approfondire le tematiche legate alle sfide della crescita, le tappe di sviluppo del bambino tra i 3 e i 10 anni, e di tutta la famiglia. Gli incontri sono gratuiti e senza necessità di iscrizione, si svolgeranno on line.

Martedì 10 novembre ore 20.45

MI FAI GIOCARE CON IL CELLULARE?

Smartphone, tablet, videogiochi, social: la sfida dell’educare al digitale.

A cura di Miche Piga, Psicologo, Psicoterapeuta

Martedì 1 dicembre ore 20.45

QUANTA PAZIENZA!

Come gestire la frustrazione e la fatica… e mantenere un ruolo educativo.

A cura di Jessica Omizzolo, pedagogista, psicologa, psicoterapeuta

In allegato il volantino con gli appuntamenti in programma.

Per Info: Centro per le famiglie Comune di Rimini

Tel 0541.793860

e-mail: centrofamiglie@comune.rimini.it

Fb: centrofamiglierimini

