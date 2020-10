Ecco la verità che Galli non ha detto

[embedded content]

Anche ieri, a Stasera Italia, il virologo Massimo Galli ha ribadito il suo pensiero: chiudere locali e ristoranti alle 23. Una specie di mini-lockdown. Così, mi sono permesso di fargli due domande, alle quali non ha risposto. Quali erano? La prima: quanti positivi al Covid sono anche malati? A me risultava che oltre il 90 per cento fossero asintomatici, ma per Galli era una “balla”. La seconda: quante terapie intensive aveva occupate nel suo ospedale? Anche in questo caso, nessuna risposta.

Siccome il professorone – evidentemente innervosito – minacciava di andarsene dalla trasmissione, ho tolto il disturbo io. E ho fatto bene. Tanto non avrebbe fornito risposte a me e (soprattutto) ai telespettatori. Le risposte, però, ve le do io oggi. E sono a prova di bomba. Ascoltatele e poi mi dite se ci si può fidare di costoro.

Nicola Porro, 8 ottobre 2020

