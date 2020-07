Ecco le misure precauzionali anti Covid al Lido

ROMA – Tracciamento dei partecipanti alla Mostra anche attraverso biglietti nominali, controllo della temperatura corporea, distanziamento sociale nelle sale e in tutte le attività. Sono fra le misure che la Biennale di Venezia sta elaborando, in accordo con gli organi di controllo nazionali e regionali per il piano precauzionale anti covid-19 alla 77/a Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica (2 – 12 settembre). “Crediamo che quello che abbiamo organizzato e che stiamo limando, metta tutti coloro che parteciperanno alla Mostra da protagonisti e da spettatori, nella più assoluta sicurezza” spiega in conferenza stampa il presidente della Biennale Roberto Cicutto.

Ecco le misure principali: Tracciamento di tutti i partecipanti: accreditati alla Mostra, possessori di pass, biglietti e abbonamenti saranno tracciati mentre accedono alle sale o alle altre aree funzionali all’interno degli edifici.

Controllo della temperatura corporea: All’area della Mostra del Cinema si accederà attraverso i consueti 7 varchi stradali / lagunari che saranno attrezzati con sistemi di rilevazione della temperatura dei partecipanti. Non sarà consentito l’accesso in caso di temperatura superiore ai 37,5 gradi. Ulteriori sistemi di controllo della temperatura saranno collocati all’ingresso di Palabiennale, Astra e nuova Arena all’aperto

Igienizzazione delle mani: Ci saranno sanificanti liquidi e gel in tutte le aree.

Distanziamento sociale nelle sale e nelle altre attività: Sarà effettuata la riduzione dei posti disponibili applicando in tutte le sale l’alternanza del posto a sedere. Nelle altre attività si utilizzeranno sedie numerate e accesso ridotto alle aree interne. Sul red carpet i fotografi saranno distanziati in accordo con i protocolli.

Mascherine obbligatorie: dovranno essere utilizzate in tutte le aree esterne quando il distanziamento non sia possibile o difficoltoso. Si dovranno inoltre indossare mentre si accede alle sale, quando si è in fila, e, ad oggi, fino al momento in cui ci si siede.

Biglietteria online: sarà solo in questa modalità, per evitare code.

Riduzione dei materiali stampati: La maggior parte delle informazioni concernenti la Mostra sarà in formato elettronico.

Presenza nell’area delle autorità sanitarie: La Mostra avrà, come sempre, un servizio di pronto soccorso organizzato dalle locali autorità sanitarie a disposizione del pubblico.

Assistenza speciale alle delegazioni e agli attori per le loro necessità: da trasporti organizzati ad hoc per evitare assembramenti, a assistenza per accesso ai servizi sanitari qualora necessaria.

