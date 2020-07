Ecco ‘piano Marshall’ Fifa, 1.5 mld dollari per calcio

(ANSA) – ROMA, 29 LUG – 1,5 miliardi di dollari disponibili

per la comunità calcistica, incluso il calcio professionistico

maschile, femminile e giovanile, attraverso un sistema di

sovvenzioni e prestiti combinati in base a rigorosi requisiti di

conformità. Ecco il “Piano Marshall’ di aiuti al calcio in crisi

finanziaria per l’emergenza coronavirus approvato dal consiglio

di presidenza della Fifa.

Ogni federazione beneficerà di un sussidio da 1 milione di

dollari per proteggere e riavviare il calcio e altri 500.000

dollari specifici per il calcio femminile durante la terza

fase. Inoltre saranno disponibili per le società affiliate prestiti senza interessi fino a 5 milioni di dollari. Per il n.1

della Fifa, Gianni Infantino, “questo piano è un esempio della

solidarietà e dell’impegno del calcio in tempi senza

precedenti”. (ANSA).



—

