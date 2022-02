“Ecco qual è il problema con Salvini”

Condividi l'articolo

I rapporti nel centrodestra sono stati inevitabilmente segnati dalla partita per il Quirinale. Il bis di Sergio Mattarella, avallato da Forza Italia e Lega, ha mandato su tutte le furie Giorgia Meloni. Per forza di cose sarà necessario aprire una discussione interna, una riflessione che porti a trarre delle conclusioni sul futuro della coalizione: proseguire la strada insieme o intraprendere un percorso politico differente? Proprio questo è il punto su cui la leader di Fratelli d’Italia pretende chiarezza dagli alleati, che condividono la maggioranza di governo con Partito democratico e Movimento 5 Stelle.

Meloni vuole chiarezza

La Meloni, intervenuta ai microfoni di Radio 24, ha specificato che con Matteo Salvini “I problemi con Salvini? S ono questioni politiche e non personali “. La porta nei suoi confronti non è chiusa: bisogna vedere se sarà possibile ricostruire i rapporti con la Lega, soprattutto in vista delle elezioni che dovrebbero tenersi nel 2023. La spaccatura nel centrodestra però non può passare inosservata e perciò la numero uno di FdI ritiene necessario interrogarsi sui partiti della coalizione.

Agli alleati ha rivolto una domanda ben precisa, che nei fatti li pone davanti a un bivio: preferiscono l’alleanza di centrodestra o danno priorità a quella del governo con Pd e M5S? “ Cosa si preferisce tra stare nel campo del centrodestra costi quel che costi o preferire l’alleanza col centrosinistra se non conviene quella col centrodestra? “, ha tuonato la Meloni. Che ha rivendicato la scelta di essersi dissociata dalla linea di Forza Italia e Lega nell’elezione del presidente della Repubblica: “ Non sono io che deve fare chiarezza. Devono fare chiarezza gli altri “.

La sfida alla Lega

Giorgia Meloni ha fatto sapere di aver apprezzato e condiviso la posizione della Lega, che nell’ultimo Consiglio dei ministri non ha votato il provvedimento che prevede una divaricazione tra studenti vaccinati e non vaccinati. Il Carroccio ha espresso perplessità e per questo motivo non ha dato il via libera, denunciando discriminazioni tra gli alunni. Un punto su cui si trova d’accordo la leader di Fratelli d’Italia, che però si è posta una domanda: “ Alla fine vince sempre il ministro Speranza. Per cui adesso, quando il decreto arriva in Aula, che fanno? Lo votano o no? È su queste cose che bisogna fare chiarezza “.

Il discorso di Mattarella

Nella giornata di ieri il presidente Sergio Mattarella ha giurato e ha tenuto il discorso di insediamento. La Meloni ha condiviso alcuni passaggi, come ad esempio quello sulle correnti nella magistratura e sulla centralità del Parlamento. Su questo aveva già inviato una lettera al capo dello Stato prima dell’ultima manovra: “ Considero quella di ieri una risposta e mi aspetto che, in coerenza con quanto detto ieri, ci sia un passo significativo nella sua attività “.

—

Fonte originale: Leggi ora la fonte