Ecco World Tour skate a Roma, ‘sarà nostro Wimbledon’

(ANSA) – ROMA, 28 GIU – Il World street skateboarding sbarca

a Roma, all’ombra del Colosseo. Dal 29 giugno al 3 luglio oltre

250 atleti provenienti da tutto il mondo si sfideranno nella

prima tappa d’avvicinamento a Parigi 2024 presso il Parco del

Colle Oppio e delle Terme di Traiano. “Roma sta lasciando una

traccia fantastica, sta dando il via allo sport più giovanile e

sta diventando la Wimbledon dello skate” ha sottolineato

Sabatino Aracu, presidente della Fisr. L’evento fa parte di un

progetto congiunto tra la Federazione Internazionale World

Skate, Sport e Salute e la Federazione Italiana Sport

Rotellistici, sotto l’egida del CIO, e proseguirà anche nei

prossimi anni, con la città eterna che ospiterà fino al 2025 una

delle tappe del “World Street Skateboarding Tour”. Una

disciplina che “si inserisce fra gli urban sports e in forte

crescita fra i giovani, con uno straordinario valore sociale e

sportivo per il Paese” ha aggiunto la Sottosegretaria allo Sport

Valentina Vezzali. Di scommessa vinta, invece, parla il

presidente e ad di Sport e Salute Vito Cozzoli. “Nessuno si

aspettava potesse essere una scommessa così vincente quando

abbiamo ospitato i mondiali di skate al Foro Italico in piena

pandemia. L’auspicio è che quel successo si possa ripetere

perché lo street skateboarding è uno strumento di traino per la

pratica sportiva”. Per questo Sport e Salute avvierà un

programma che unirà urban sport e arte portandolo nelle scuole.

E da qui riparte anche il dg di Sport e Salute, Diego Nepi. “I

Mondiali di skate, organizzati nel cuore di Roma, sono la

metafora dell’impegno di Sport e Salute perché rappresentano uno

sport che è cresciuto nelle vie, nelle piazze e nei parchi delle

grandi città – proprio lì dove lavoriamo per rinnovare

l’affresco della pratica sportiva del Paese – fino a diventare

sport Olimpico”. Da domani, infatti, gli atleti si inizieranno a

sfidare all’ombra del Colosseo in vista di Parigi. “Sarà una

lunga cavalcata – ha detto poi il n.1 del Coni Giovanni Malagò –

oggi qualificarsi alle Olimpiadi è difficile quanto vincere una

medaglia”. (ANSA).



