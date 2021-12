Ecdc, solo i vaccini non bastano per frenare Omicron

Condividi l'articolo

(ANSA) – BRUXELLES, 15 DIC – “La probabilità di un’ulteriore

diffusione della variante Omicron è molto elevata e la sola

vaccinazione non ci permette di prevenirne l’impatto; è urgente

una forte azione per ridurre la trasmissione e contenere

l’impatto sui sistemi sanitari. Una rapida introduzione di

misure non farmaceutiche è necessaria per ridurre la

trasmissione della variante Delta e rallentare Omicron”. E’

quanto dichiarato da Andrea Ammon, la direttrice dell’Ecdc, il

centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie.

(ANSA).



