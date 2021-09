Ecuador: bilancio scontri in carcere supera i 100 morti

Condividi l'articolo









(ANSA) – GUAYAQUIL, 30 SET – Il bilancio degli scontri nella

prigione Penitenciaría del Litoral di Guayaquil in Ecuador ha

superato i 100 morti e almeno 52 feriti. Lo rendono noto fonti

ufficiali. Le prime indagini indicano che il massacro – l’ennesimo in

un carcere ecuadoriano – è il risultato di uno scontro tra

membri delle bande criminali di Los Choneros, Los Lagartos e Los

Tiguerones.

Il presidente dell’Ecuador, Guillermo Lasso, ha annunciato di

aver deciso di decretare lo stato di emergenza del sistema

carcerario per 60 giorni. (ANSA).



