Ecuador: indigeni attaccano statua di Isabella la Cattolica

(ANSA) – QUITO, 13 OTT – Un folto gruppo di indigeni

ecuadoriani ha manifestato ieri a Quito nel giorno in cui si

ricordava la scoperta dell’America da parte di Cristoforo

Colombo nel 1492, cercando di abbattere la statua della regina

spagnola dell’epoca, Isabella la Cattolica, ma è stato disperso

in scontri con la polizia.

La manifestazione è stata indetta dal Movimento indigeno e

contadino di Cotopaxi (Micc) con un duplice obiettivo: ricordare

un anno della rivolta sociale del 2019 contro il governo del

presidente ecuadoriano Lenin Moreno, e protestare per le

violenze legate all’inizio, 528 anni fa, della stagione

coloniale in America latina.

Via Twitter il Micc ha denunciato che “nel momento in cui

stavamo cominciando una cerimonia per dichiarare il ‘Giorno

della resistenza’ vicino al monumento a Isabella la Cattolica,

le forze dell’ordine sono intervenute con brutalità”.

I media hanno tuttavia riferito che i dimostranti, guidati

dal presidente del Micc, Leonidas Iza, hanno prima lanciato

pittura rossa contro il monumento e poi hanno ripetutamente

cercato di abbatterlo. A questo punto, secondo Radio Pichincha

Universal, agenti dell’Unità di mantenimento dell’ordine (Umo)

hanno fatto uso di lacrimogeni, mentre un reparto della polizia

nazionale è intervenuto con idranti per disperdere i

manifestanti che gridavano slogan ostili al ‘Giorno della

razza’.(ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte